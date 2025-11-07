Перед смертью криптоброкер и друг Павла Дурова искал сотни тысяч долларов

Криптоблогер рассказывал, что нуждается в крупной сумме денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Криптоброкер и друг основателя Telegram Павла Дурова Роман Новак, которого похитили и убили в ОАЭ, перед трагедией искал сотни тысяч долларов США. Он сообщал, что застрял на границе с Оманом. Об этом пишут СМИ со ссылкой на скриншоты переписки бизнесмена.

«В сообщениях Новак писал, что „застрял на границе с Оманом в горах“. За некую „работу“ ему нужно отправить 200 тыс. долларов», — уточняется в telegram-канале РЕН ТВ. Издание выложило соотвествующий скриншот переписки якобы принадлежащий авторству Романа Новака.