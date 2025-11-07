Аэропорт Волгограда временно приостановил авиасообщение
В волгоградском аэропорту ввели ограничения для безопасности полетов
08 ноября 2025 в 00:56
Волгоградская авиагавань приостановила работу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Воздушная гавань Волгограда временно закрыла небо. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Временно ограничен прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — предупредил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
