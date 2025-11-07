Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Аэропорт Волгограда временно приостановил авиасообщение

В волгоградском аэропорту ввели ограничения для безопасности полетов
08 ноября 2025 в 00:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Волгоградская авиагавань приостановила работу

Волгоградская авиагавань приостановила работу

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Воздушная гавань Волгограда временно закрыла небо. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Временно ограничен прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — предупредил представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал