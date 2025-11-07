Стала известна причина задержания директора департамента Минпромторга
Кузнецов задержан по подозрению в должностном преступлении
Фото: Илья Московец © URA.RU
Стала известна причина задержания директора департамента машиностроения ТЭК Михаила Кузнецова. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов задержан в рамках дела о должностном преступлении», — сообщают правоохранители. Минпромторг тесно взаимодействии со следственными органами, оказывая им содействие в расследовании дела.
Задержание Михаила Кузнецова — еще один случай в череде уголовных дел против высокопоставленных чиновников. Ранее военный суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере.
