Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп заявил, что нужно позволить России и Украине сражаться

07 ноября 2025 в 23:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп считает, что Россия и Украина должны продолжить сражение

Трамп считает, что Россия и Украина должны продолжить сражение

Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead

России и Украине нужно позволить сражаться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Иногда людям приходится сражаться чуть дольше. Но, думаю, мы согласны с тем, что конфликт закончится в не столь отдаленном будущем», — заявил Трамп, комментируя ситуацию на Украине.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей приверженности к скорейшему завершению конфликта на Украине и готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он говорил о возможности быстро достичь мира, но при этом выражал разочарование отсутствием заметного прогресса в урегулировании ситуации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал