Трамп: встреча с Путиным не состоялась из-за продолжения боевых действий
Отмена встречи Путина и Трампа произошла всего через пять дней после ее официального анонса
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа все еще не состоялась из-за продолжения боевых действий на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине прим. ред.)», — заявил президент США. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы и Вашингтона приступить к подготовке новой встречи в Будапеште.
Однако позже Трамп объявил об отмене саммита. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, скорее, речь идет о его переносе.
Восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 16 октября и продлился два с половиной часа. После беседы Трамп и Путин высказали схожие мнения о нецелесообразности проведения саммита в Венгрии в текущих условиях. Более подробно о реакции иностранных СМИ на отмену встречи Путина и Трампа и ее причинах — в материале URA.RU.
