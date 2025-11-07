Трамп: встреча с Путиным не состоялась из-за продолжения боевых действий

Отмена встречи Путина и Трампа произошла всего через пять дней после ее официального анонса Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа все еще не состоялась из-за продолжения боевых действий на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине прим. ред.)», — заявил президент США. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы и Вашингтона приступить к подготовке новой встречи в Будапеште.

Однако позже Трамп объявил об отмене саммита. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, скорее, речь идет о его переносе.

