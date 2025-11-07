Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Трамп: встреча с Путиным не состоялась из-за продолжения боевых действий

08 ноября 2025 в 00:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Отмена встречи Путина и Трампа произошла всего через пять дней после ее официального анонса

Отмена встречи Путина и Трампа произошла всего через пять дней после ее официального анонса

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа все еще не состоялась из-за продолжения боевых действий на Украине. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине прим. ред.)», — заявил президент США. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы и Вашингтона приступить к подготовке новой встречи в Будапеште.

Однако позже Трамп объявил об отмене саммита. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что, скорее, речь идет о его переносе.

Продолжение после рекламы

Восьмой с начала года телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 16 октября и продлился два с половиной часа. После беседы Трамп и Путин высказали схожие мнения о нецелесообразности проведения саммита в Венгрии в текущих условиях. Более подробно о реакции иностранных СМИ на отмену встречи Путина и Трампа и ее причинах — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал