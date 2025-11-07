Опасность БПЛА ввели в трех регионах России
В двух регионах России введен режим беспилотной опасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Курской, Рязанской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности. Над Курском работают силы ПВО. Об этом сообщили оперштаб и РСЧС регионов.
«Над Курском работает ПВО. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. На территории Волгоградской области и Рязанской также действует режим „Беспилотная опасность“. Жителей просят сохранять спокойствие, избегать открытых участков и не приближаться к окнам», — сообщили в оперативных службах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.