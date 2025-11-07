Логотип РИА URA.RU
Опасность БПЛА ввели в трех регионах России

В Курской, Волгоградской и Рязанских областях действует беспилотная опасность
08 ноября 2025 в 00:42
В Курской, Рязанской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности. Над Курском работают силы ПВО. Об этом сообщили оперштаб и РСЧС регионов.

«Над Курском работает ПВО. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. На территории Волгоградской области и Рязанской также действует режим „Беспилотная опасность“. Жителей просят сохранять спокойствие, избегать открытых участков и не приближаться к окнам», — сообщили в оперативных службах.

