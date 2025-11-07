В США массово отменяют авиаперелеты из-за шатдауна

Шатдаун парализовал авиацию США Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Крупнейшие американские авиакомпании начали массовую отмену рейсов после предписания Федерального управления гражданской авиации (FAA) сократить объем перевозок на 10% к 14 ноября из-за шатдауна правительства США. Об этом сообщают СМИ.

«Крупнейшие авиакомпании США объявили о массовых отменах рейсов в соответствии с требованием FAA сократить объем перевозок на фоне продолжающегося шатдауна. United Airlines отменила 184 рейса в пятницу, 168 в субботу и 158 в воскресенье, используя специальный инструмент „анализа отмены рейсов“ для минимизации последствий», — передает NBC News.

По данным издания, приоритет отдается внутренним рейсам. American Airlines предупредила об отмене 220 рейсов до понедельника, а Delta отменяет около 540 рейсов ежедневно, отдавая приоритет международным направлениям и рейсам через крупные хабы.

Ограничения связаны с проблемами в авиадиспетчерской службе, где многие из 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников транспортной безопасности работают без зарплаты. NBC сообщает, что многие аэропорты объявили о сокращениях штата 7 и 8 ноября.

FAA планирует поэтапное сокращение перевозок: до 4% первоначально, с увеличением до 6% к 11 ноября, 8% к 13 ноября и 10% к 14 ноября. Министр транспорта США Шон Даффи не исключил полного закрытия авиасообщения в стране из-за угроз безопасности.