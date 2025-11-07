Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов
ПВО отразила атаку дронов, сбиты 11 украинских БПЛА
07 ноября 2025 в 23:06
ВС РФ уничтожило 11 дронов над регионами
Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силами ПВО перехвачены 11 украинских беспилотников: пять — над территорией Белгородской области, три — над Курской и три — над территорией Брянской области»», — проинформировало военное ведомство в официальном telegram-канале.
