Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов

07 ноября 2025 в 23:06
ВС РФ уничтожило 11 дронов над регионами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами ПВО перехвачены 11 украинских беспилотников: пять — над территорией Белгородской области, три — над Курской и три — над территорией Брянской области»», — проинформировало военное ведомство в официальном telegram-канале.

