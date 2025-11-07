Трамп признал, что Венгрии трудно отказаться от нефти из России

Трамп встретился с Орбаном в Белом доме Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что Венгрии трудно отказаться от закупок нефти и газа из России из-за отсутствия выхода к морю и портов. Об этом сообщил сам американский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Трамп пояснил, что географическое положение Венгрии создает серьезные препятствия для диверсификации источников энергоресурсов. «Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна, но у них нет выхода к морю, у них нет портов, поэтому у них проблема», — заявил президент США.