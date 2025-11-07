Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для встречи с Путиным
Трамп сделал заявление о площадке для проведения саммита с Путиным
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дорнальд Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште. Виктор считает, что мы положим конец этому конфликту в не столь отдаленном будущем», — заявил Трамп. Орбан, в свою очередь, подчеркнул, что прибыл в США для того, чтобы оказать максимальную поддержку американскому президенту в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Идея провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште обсуждается с сентября по инициативе Виктора Орбана, который выразил готовность обеспечить все условия для саммита. Ранее венгерский президент заявлял, что для согласования позиций по украинскому конфликту и проведения встречи лидеров двух государств осталось решить всего несколько вопросов.
