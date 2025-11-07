РФС намерен добиться глобального запрета на футбольную деятельность для Садыгова
Бизнесмену хотят полностью запретить работать с футболом
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что организация поставит вопрос перед Международной федерацией футбола (ФИФА) о распространении действия запрета на футбольную деятельность для бизнесмена Туфана Садыгова на весь мир. Пожизненный запрет Садыгову на занятия, связанные с футболом, ввел Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС.
Решение связано с финансовой поддержкой Садыговым футбольного клуба «Химки», который в сентябре был признан банкротом арбитражным судом Московской области. «Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА», — сказал Митрофанов корреспонденту «Матч ТВ». По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 12‑е место в РПЛ, но не получили лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. Апелляционный комитет РФС оставил в силе первоначальное решение, после чего клуб объявил о приостановке деятельности.
В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях «Химок» перед игроками по зарплатам. Летом турецкие СМИ сообщали, что Садыгов приобрел акции клуба «Серик Беледиеспор». В октябре Митрофанов заявил о необходимости определить, кто фактически управлял футбольным клубом «Химки», имеющим задолженности по зарплате перед сотрудниками.
