Резервисты на спецсборах получат продовольствие, вещи и финансы

Резервистов на специальных сборах обеспечат продовольствием, финансовыми выплатами и возместят затраты на дорогу к военкомату, пункту сбора и обратно. Соответствующий законопроект подготовило Минобороны РФ.

«Утвердить прилагаемые правила проведения специальных сборов с гражданами Российской Федерации, пребывающими в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации; изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Во время сборов резервистам возместят средний заработок, расходы на дорогу (к военкомату, пункту сбора и обратно) и на аренду жилья, а также выплатят командировочные.

Безработным резервистам будет обеспечена выплата пособия, размер которого не будет меньше минимального размера оплаты труда. В период прохождения сборов резервисты получат денежное довольствие, включающее оклад по занимаемой воинской должности и месячный оклад, соответствующий присвоенному воинскому званию.

