Орбан и Трамп согласились, что Украина победит только чудом

07 ноября 2025 в 23:28
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Украина может победить в конфликте только чудом. Об этом в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова политика приводят западные СМИ.

«Чудо может произойти», — так венгерский премьер сказал в ходе диалога с Трампом, который задал вопрос коллеге о возможности победы Украины. Детали беседы приводит агентство Reuters.

Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Орбан, в свою очередь, намерен оказать максимальную поддержку американскому президенту в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

