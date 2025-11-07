Орбан и Трамп согласились, что Украина победит только чудом
Орбан поделился с Трампом мнением по украинскому конфликту
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Украина может победить в конфликте только чудом. Об этом в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова политика приводят западные СМИ.
«Чудо может произойти», — так венгерский премьер сказал в ходе диалога с Трампом, который задал вопрос коллеге о возможности победы Украины. Детали беседы приводит агентство Reuters.
Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп хочет сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Орбан, в свою очередь, намерен оказать максимальную поддержку американскому президенту в вопросе мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.