Минобороны уточнило порядок пребывания в мобилизационном резерве

Минобороны внесло проект с уточнением порядка пребывания в резерве. Об этом сказано в проекте правительственного документа, который внесло ведомство.

Согласно предложенным изменениям, в пункт 41 положения о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве будет добавлен абзац о том, что резервисты могут быть направлены на специальные сборы. Цель таких сборов — обеспечение защиты объектов критической инфраструктуры и других объектов жизнеобеспечения, что будет осуществляться в соответствии с указом президента Российской Федерации.