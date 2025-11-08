От колонии до бойца СВО: трагическая судьба бывшего курганского чиновника Александра Носкова

Носков руководил Кетовским районом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судьба экс-главы Кетовского района Курганской области Александра Носкова — это путь от обвинений в злоупотреблениях до героической гибели в боях за Родину. Он ничего не нажил для своей семьи: нет миллионов рублей, особняков и машин. Однако Носков оставил в сердцах курганцев добрую память. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

В чем обвиняли Носкова

В феврале 2021 года в зале Кетовского районного суда Александр Носков выслушал приговор: шесть лет колонии общего режима, штраф в 3,5 миллиона рублей и запрет на работу в госорганах. Виновен в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2015 году компания «Мультипласт» не успела в срок построить водопровод в Кетово. Глава района Носков, по версии следствия, подписал акты приемки невыполненных работ на сумму около 15 миллионов рублей. Суд счел мотивом «карьеризм» и желание отчитаться об успехах. Сам чиновник вину отрицал. Источники сообщали, что на Носкова надавил вице-губернатор области, который требовал принять работы. Однако Александр Васильевич не стал перекладывать ответственность. Но пока суд вынес свой вердикт, жители Кетовского района считали, что Носков не был коррупционером. «Была подстава чистой воды. „Человека посадили ни за что и просто сломали ему жизнь“, — возмущалась одна из жительниц райцентра Кетово на прощании с Носковым в феврале 2024 года. — Видите, в каких „хоромах“ он живет? Это его дом. Размер как у нас баня. Какой он коррупционер? У него ни машины не было, ни богатства, ничего». Эти слова подтверждают и другие курганцы. Работник культуры вспоминает, как Носков из личных денег помог купить аппаратуру для сельского клуба: «Без всяких корыстей, выгод, с открытой душой». Депутат, работавший с Носковым, на вопрос «Каким он был?» ответил без раздумий: «Человек с большой буквы. Мне кажется, это была подстава».

Контекст, меняющий многое

Компания «Мультипласт», ставшая роковой для Носкова, фигурирует в куда более масштабном уголовном деле — против бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Его обвиняли во взятках с той же самой подрядной организацией. Процесс над бывшим замгубернатора и его предполагаемыми подельниками шел долго и трудно. На этом фоне дело Носкова выглядит как эпизод, где крайним стал чиновник низшего звена.

Последний выбор: из колонии на СВО

Оказавшись за решеткой, Носков не сломался. «Он был волевым и веселым. Не унывал никогда. Всегда с улыбкой. И другим не давал унывать», — вспоминает мужчина, который был с ним три месяца в СИЗО. Осенью 2023 года, получив отказ в условно-досрочном освобождении, Александр Васильевич сделал свой последний выбор. Он заключил контракт с Министерством обороны и отправился из колонии на передовую. Александр Носков погиб 17 февраля 2024 года, исполняя воинский долг в зоне СВО. Он служил наводчиком в парашютно-десантном полку. За проявленный героизм экс-глава Кетовского района был посмертно награжден орденом Мужества. Носков руководил районом с 2014 по 2017 годы. На прощание с бывшим главой пришли сотни людей. Они несли цветы и вспоминали добрые дела героя СВО.

Курганцы помнят Носкова

