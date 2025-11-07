«Смотрю на себя на экране или на фото, думаю — это кто?»: Олегу Меньшикову — 65

Биография живой легенды российского кино Фото: Прелесть (2023)/ Россия/Good Story Media, PREMIERРежиссер Динар Гарипов

Олег Евгеньевич Меньшиков, народный артист России, является одним из самых ярких и многогранных российских актеров своего поколения. Его творческий путь — это история непрерывного поиска, виртуозного перевоплощения и бескомпромиссного служения искусству, будь то театр или кинематограф. Биография артиста — в материале URA.RU.

Ранние годы: детство и юность

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове в семье военного инженера Евгения Яковлевича и врача-невропатолога Елены Иннокентьевны. С детства он проявлял артистические наклонности и обучался игре на скрипке в музыкальной школе, что впоследствии сказалось на его чувстве ритма и пластике на сцене.

«Родители воспитывали меня тем, что не воспитывали. Не лезли ко мне с нотациями, с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось», — вспоминал актер.

Судьбоносной оказалась случайная встреча на свадьбе, куда он попал вместе с родителями. Там его игру на фортепиано и общую артистичность заметил педагог Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Владимир Монахов. Он разглядел в юноше не только внешнее сходство с Жераром Филипом, но и редкую актерскую одаренность, пригласив его на прослушивание. В 1977 году, сразу после окончания школы, Меньшиков блестяще поступил на курс Монахова.

Уже в годы учебы талант Меньшикова был очевиден Фото: Russian Look/Global Look Press

«Однажды я понял: то, что я вижу в зеркале, совершенно не соотносится с тем, что видят остальные. И очень расстроился. Когда я смотрю на себя на экране или на фото, думаю: "Это кто? Я его в зеркале не вижу! Какой-то свет неправильный, ракурс нехороший". Но, к сожалению или к счастью, это я. Просто мы себя видим такими, какими хотим», — делился Олег Меньшиков.

В годы учебы он был душой студенческих капустников, а на выпускном курсе в спектакле «Нашествие» сознательно выбрал не главную роль, а второстепенную — чванливого и туповатого офицера Вернера. Его исполнение, отмеченное тонкой иронией и точным рисунком, стало настоящим шедевром, собиравшим всю театральную школу.

Кинодебют и всесоюзная слава

Дебют в кино состоялся в 1980 году в фильме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь». Затем последовали роли в картинах «Родня» Никиты Михалкова и «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна. Однако звездный час и всесоюзная популярность пришли к актеру в 1982 году после выхода на экраны телефильма Михаила Козакова «Покровские ворота». Роль ироничного и обаятельного студента Костика Ромина, которую Меньшиков получил благодаря настойчивой рекомендации супруги режиссера Регины Быковой, мгновенно сделала его любимцем публики.

Эта роль открыла для него дорогу в большое кино. В последующие годы он снялся в ряде разноплановых картин, демонстрируя широчайший актерский диапазон: аристократичный барон де Сигоньяк в «Капитане Фракассе» (1984), военный врач в драме «Володя большой, Володя маленький» (1985), клоун Сергей Синицын в «Моем любимом клоуне» (1986). За роль старшего лейтенанта Артеньева в военной драме «Моонзунд» (1987) он был удостоен Серебряной медали имени А. П. Довженко.

Театр и международное признание

После окончания училища в 1981 году Меньшиков поступил в Малый театр, однако через год был призван в армию, где проходил службу в Центральном академическом театре Советской Армии. Одной из самых ярких его работ этого периода стала роль Ганьки Иволгина в спектакле «Идиот» по Достоевскому. С 1985 по 1989 год он служил в Театре имени Ермоловой, где играл в постановках Валерия Фокина.

Настоящим прорывом в театральной карьере стала роль римского императора Калигулы в одноименном спектакле Петра Фоменко (1990), за которую он получил премию фестиваля «Московские сезоны». Став свободным актером, Меньшиков смело шагнул на международную сцену.

Несколько лет актер Олег Меньшиков жил в Лондоне Фото: Russian Look/Global Look Press

В 1991 году в лондонском театре «Глобус» он сыграл Сергея Есенина в спектакле «Когда она танцевала» рядом с Ванессой Редгрейв в роли Айседоры Дункан. Эта работа была отмечена престижнейшей британской театральной премией имени Лоренса Оливье. Позже он повторил роль Есенина в парижском театре «Комеди Франсез».

«Я много там пробыл, ну не десять лет, конечно. Когда я вернулся, мне говорят: "Вы же в Англии теперь живете". А я никогда там не жил, я там работал, играл спектакли. Потом — во Франции. У людей было ощущение, что я уехал из России. А я никогда не уезжал», — позднее вспоминал Меньшиков о жизни за границей.

В 1993 году он не только блестяще сыграл великого танцовщика Вацлава Нижинского в спектакле «N», но и выступил в качестве режиссера. Стремление к творческой свободе привело его к созданию в 1995 году собственной антрепризы — «Театрального товарищества 814» (позже «Театральное Товарищество Олега Меньшикова»). В его рамках он выступил как режиссер-постановщик и актер в спектаклях «Горе от ума» (где сыграл Чацкого), «Кухня» и «Игроки». В 2003 году он сыграл главную роль в нашумевшем спектакле Кирилла Серебренникова «Демон».

Возвращение в кинематограф и новые вершины

В 1990-е годы Меньшиков продолжил активно сниматься, и каждая его работа становилась событием. Он вновь плодотворно сотрудничал с Никитой Михалковым. Роль Дмитрия Арсентьева (Митя) в оскароносной драме «Утомленные солнцем» (1994) стала одной из самых пронзительных и психологически сложных в его карьере, принеся ему первую Государственную премию России.

За этим успехом последовала виртуозная работа в фильме Сергея Бодрова-старшего «Кавказский пленник» (1996), отмеченная премией «Ника» и второй Государственной премией. Триумфальным завершением десятилетия стала роль Андрея Толстого в «Сибирском цирюльнике» (1998), удостоенная третьей Государственной премии.

В 2012 году он перевоплотился в легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова в фильме «Легенда № 17» Фото: Легенда №17 (2012)/Россия/Студия «Тритэ» Никиты Михалкова/Режиссер Николай Лебедев (III)

В 2000-е годы актер не сбавил оборотов, признаваясь: «современное кино — это дикие скорости. Я к ним вроде бы привык, но все равно иногда удивляюсь». Он создал запоминающиеся телевизионные образы: пронзительного Юрия Живаго в сериале «Доктор Живаго» (2005) и харизматичного Остапа Бендера в «Золотом теленке» (2005).

Знаковой стала его роль в фантастической дилогии Федора Бондарчука «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019), где его персонаж, полковник, а затем генерал Лебедев, эволюционировал от сухого военного до глубоко человечного лидера. Также зрителям запомнился его образ следователя Якова Гуро в киносериале «Гоголь».

Олег Меньшиков в фильме «Вторжение», 2019 год Фото: Вторжение (2019)/Россия/Арт Пикчерс Студия, кинокомпания «Водород», Россия 1, Фонд кино/Режиссер Фёдор Бондарчук

«Мне очень понравилось, как Федор Сергеевич осуществляет процесс. Мы были с ним шапочно знакомы примерно всю жизнь, и вот в какой-то момент он пришел ко мне с „Притяжением“. Мне это показалось любопытным: молодые герои, новый формат, непонятный жанр…», — рассказывал Меньшиков об эксперименте в интервью «Кинопоиску».

Руководство театром и педагогика

В 2012 году Олег Меньшиков был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, а с 2013 по 2021 год совмещал эту должность с постом директора. Его руководство было отмечено как яркими творческими проектами, так и сложными кадровыми решениями.

Летом 2021 года волна массовых увольнений в театре вызвала общественный резонанс, и ряд актеров обратились с жалобой на его действия к президенту. В августе 2021 года Меньшиков покинул пост директора, оставшись художественным руководителем.

Сейчас Олег Меньшиков снимается в кино и передает молодым актерам свой опыт Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Параллельно с театральной деятельностью он занимается педагогикой, признаваясь: «кино всегда зависело от технологий. А с театром как: расстелил коврик, вышел человек — вот тебе и театр». С 2018 года он является профессором кафедры мастерства актера и художественным руководителем собственной мастерской в ГИТИСе, передавая свой богатейший опыт новому поколению артистов:

«Великие артисты кино могут быть неубедительны в театре. Но никогда наоборот. Театр выявляет бездарность быстрее и ярче. В кино можно прикрыть, закрыть, музыку подложить, переозвучить, и будет ничего. А в театре вышел, и все! Привет».

Личная жизнь и общественная деятельность

В 2005 году Олег Меньшиков женился на актрисе Анастасии Черновой, с которой познакомился двумя годами ранее. Она, хоть и хотела стать актрисой, но стала заниматься танцами. Сейчас Настя — фитнес-тренер по пилатесу, и, по признанию Меньшикова, «работает вовсю, готовится к занятиям, встает в семь утра».

«Я уже где-то сказал, что большие художники по сути своей не могут любить, — и на меня так все набросились: как это так?! А Данте? А Петрарка? Они были влюблены. А любить — значит подчинить себя любимому человеку. Большой художник не может себя подчинить. Он может быть влюблен бесконечно, но любить, отдать себя другому и сделать, чтобы ему было хорошо, — творческий человек по сути не может!», — рассказывал актер в интервью Марине Дмитриевской.

Меньшиков считает, что большой художник любить не может Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

В многочисленных интервью он подчеркивает, что встреча с супругой стала для него судьбоносной, научив ответственности и дисциплине. Детей в браке нет, о чем актер откровенно высказывался, отмечая, что это решение было вынужденным и связано с вопросами здоровья.

«Ну не получилось у нас. Я очень хотел, и Настя хотела. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — делился Олег Меньшиков.

Меньшиков ведет довольно закрытый образ жизни, но периодически реализует смелые публичные проекты. Так, в новогоднюю ночь 2005 года он вел экспериментальное шоу «Первая ночь с Олегом Меньшиковым» на НТВ. В 2018 году он ненадолго открыл собственный YouTube-канал с интервью-шоу «ОМ», где его гостями стали такие яркие личности, как Данила Козловский, Алла Пугачева и Федор Конюхов.

«Видимо, таким [закрытым, — прим. ред.] родился. Просто со временем это стало заметнее. Не могу сказать, что меня много ранили — столько же, наверное, сколько и любого другого человека. Чем ты известнее, тем больше на тебя льют говна. Это нормально», — рассказывал Меньшиков в интервью Сергею Минаеву.

В 2020 году актер пережил остановку сердца Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Со здоровьем актера в последние годы связан ряд серьезных испытаний. В 2020 году он перенес плановую операцию, после которой у него произошла остановка сердца, и он неделю провел в коме. К счастью, врачам удалось спасти его жизнь.

«Смерть — акт торжественный, как и рождение. Что там дальше, мы не знаем. Почему я об этом думал? Я никогда — ни в тридцать, ни в сорок, ни в пятьдесят — не собирался умирать. В каком-то интервью у меня спросили про любимую пословицу, я сразу ответил: Memento mori! Это дает правильный ракурс. Потому что всегда может так случиться — бэмс, и тебя нет», — делился актер мыслями о смерти.

Олег Меньшиков сейчас: наследие и признание

Олег Меньшиков — лауреат множества государственных и профессиональных наград, включая три Государственные премии РФ, премии «Ника» и «Золотой Овен», британскую премию Лоренса Оливье и французский Орден Академических пальм. В 2003 году ему было присвоено звание Народного артиста России.

«Меня и сейчас часто называют "Олег", причем люди моложе меня... А я считаю, что имя-отчество — это красиво, не знаю, почему у нас всех "Сашами" и "Димами" зовут так долго, это неправильно. И еще переход с "вы" на "ты" — это тоже красиво. Выпить на брудершафт — торжественный акт, когда люди становятся ближе. И лишаться этого нельзя», — рассказывал актер о статусе и возрасте.

Олег Меньшиков во время репетиции на сцене театра им. М.Н. Ермоловой в Москве, 2018 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Его уникальность как артиста заключается в способности органично существовать в самых разных амплуа — от легкомысленного комедийного героя до трагических и глубоко драматических персонажей. Даже в самые сложные периоды, он остается верен себе — требовательный к себе и окружающим, бесконечно преданный искусству и продолжающий удивлять зрителей новыми работами, такими как роль судьи Михаила Романова в остросюжетном сериале «Ваша честь» (2021).

«В Советском Союзе у меня тоже была максимум одна картина в год. Два фильма за год никогда в жизни не было, реже случалось. Дело не в том, что я придирчив, хотя я, конечно, избирателен. Просто… Ну вот так мне живется, мне так спокойнее, правильнее для творчества и самовыражения», — рассказывал актер о том, как выбирает роли.

Олег Меньшиков в фильме «Прелесть», 2023 год Фото: Прелесть (2023)/ Россия/Good Story Media, PREMIERРежиссер Динар Гарипов

В 2023 году Меньшиков принял участие в съемках криминальной драмы режиссера Динара Гарипова «Прелесть». Сюжет телесериала российского производства посвящен противостоянию за обладание властными полномочиями, а в 2024 году актер сыграл главную роль в политическом триллере режиссера Дмитрия Тюрина «Спойлер», который создан по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского, однако так и не вышел на экраны.