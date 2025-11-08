Второй снежный покров скоро установится в Кургане

Первый снежный покров продержался пять суток. Его максимальная высота была зафиксирована 6 ноября и составила 6 сантиметров. Оттепели прогнозируются 11-го, 14–17 ноября. Впереди еще около пяти дней с положительными температурами, причем оттепель с 14 по 17 ноября будет продолжительной и интенсивной, отмечается в канале. Уточняется, что в Кургане постоянный снежный покров обычно устанавливается 8–9 ноября, но это происходит только при нормальном температурном режиме. Если температурный фон существенно выше нормы, дата смещается на вторую или даже третью декаду ноября.