ФАП сгорел в Курганской области: куда жителям обращаться за медпомощью

Жителей курганского села будут принимать в передвижном ФАПе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за пожара, который произошел в фельдшерско-акушерском пункте, жителям села Каширино Кетовского округа придется обращаться за медицинской помощью в другие места. Об этом сообщает департамент здравоохранения.

«Плановая, первичная медико-санитарная, доврачебная и неотложная медицинская помощь до окончания проведения восстановительных работ в ФАПе, где 7 ноября было зафиксировано возгорание, будет оказываться фельдшером и акушеркой на передвижном мобильном комплексе ФАП, расположенном на территории детского сада по улице Ленина, дом 21. Назначенные процедуры будут выполняться медицинской сестрой. График работы: с понедельника по пятницу с 8:15 до 15:00», — сообщил депздрав.

Что касается стоматологической помощи, ее будут оказывать в поликлинике села Кетово по улице Космонавтов, дом 48. Экстренную помощь населению села Каширино окажут бригады скорой медицинской помощи ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи», она работает круглосуточно. Санитарный транспорт, который был закреплен для оказания плановой и неотложной помощи пациентам села Каширино, будет работать в штатном режиме, добавили в департаменте.

