Курганский ХК «Зауралье» уступил «Магнитке» в серии буллитов, прервав победную серию

В равном и упорном матче хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана уступил «Магнитке» из Магнитогорска в серии буллитов, прервав свою победную серию. Несмотря на поражение, курганцы продолжили серию игр с набранными очками. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Зауралье».

«В равном и упорном матче „Зауралье“ в серии буллитов уступило „Магнитке“, прервав свою победную серию, но продолжив серию игр с набранными очками. „Магнитка“ всего за пару сезонов в ВХЛ превратилась в грозную силу. Сейчас это один из лидеров регулярки, демонстрирующий в лиге чуть ли не самый качественный хоккей. Другими словами, „Зауралье“ ждал топ-соперник», — сообщила пресс-служба ХК «Зауралье».

Матч начался с быстрого гола «Магнитки» уже на 11 секунде, после чего курганцы перехватили инициативу и создали несколько опасных моментов. Во втором периоде «Зауралье» сравняло счет благодаря курьезному голу Николая Смирнова, когда шайба отскочила от борта прямиком в ворота соперника. В третьем периоде команды обменялись шайбами, и матч перешел в овертайм, а затем в серию буллитов, где сильнее оказались хозяева. Победный буллит забил Павел Тютнев.

