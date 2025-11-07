Народные приметы на 9 ноября: как не навлечь беду на Параскеву

Приметы и поверья 9 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый год в народном календаре 9 ноября отмечается праздник «Зарок на Параскеву», посвященный великомученице Параскеве, известной как бабья заступница. Ее почитают как защитницу женщин, семьи и домашнего очага. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

Кто такая Параскева

Имя Параскева в переводе с греческого языка означает «Пятница»

Параскева родилась в семье богатого сенатора в Малой Азии. Родители были верующими людьми и особенно выделяли пятницу — день, когда произошло распятие Христа. С раннего возраста Параскева проявляла благочестие, заботу о нуждающихся и любовь к Христу.

Потеряв родителей, она не утратила веру и посвятила жизнь помощи бедным и духовным делам. Она отказалась от брака, полностью посвятив себя служению Богу и праведной жизни.

Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане Параскеву подвергли жестоким мучениям за отказ поклоняться идолам. Несмотря на изнурительные пытки, ее тело чудесным образом исцелялось, но в итоге святую обезглавили. Место ее казни и мощи стали источником чудесного исцеления, а сама Параскева обрела репутацию защитницы женщин, семейного счастья и здоровья.

Народные традиции и обряды 9 ноября

Главной традицией 9 ноября является давание обетов, или зароков. Женщины брали на себя обязательство выполнить трудное дело в полном молчании и сосредоточении. Это могло быть изготовление одежды, выткание пелены для иконы или выполнение какой-либо важной работы. Считалось, что выполнение обета способно исполнить заветное желание, снять болезнь с близкого или защитить семью от беды.

Другой важной традицией было рукоделие и прядение. В ночь с 9 на 10 ноября женщины пряли и ткали покрывала для икон, работая в молитве и молчании. Делалось это с особым вниманием и усердием, поскольку считалось, что от качества и чистоты работы зависело исполнение желания.

Благотворительность в этот день также имела важное значение

Посещение церкви было обязательным на следующий день после выполнения обета. Верующие молились святой Параскеве, прося здоровья, счастья и защиты для себя и близких. Народная мудрость гладила: «Если достойное в думах своих несешь желание, а кто-то болен — возьми на себя дело, исполни в молчании, а утром иди в храм и помолись».

Народные приметы 9 ноября

Народные приметы помогали людям предсказывать погоду и следить за природными изменениями:

Иней на деревьях — к скорым морозам.

— к скорым морозам. Утренний туман — к оттепели.

— к оттепели. Гуси выходят на лед — зима задержится.

— зима задержится. Сильный ветер несколько дней подряд — к осадкам.

— к осадкам. Снег на сырой земле — ранняя весна с большим количеством подснежников.

— ранняя весна с большим количеством подснежников. Яркое солнце — зима будет морозной и снежной.

Облачное серое небо предвещало затяжные дожди

Люди, рожденные 9 ноября, считались наделенными писательским даром. Их талисманом был обсидиан, который защищал от сглаза и дурных мыслей, укреплял дух и помогал сохранять ясность ума.

Что можно делать 9 ноября

9 ноября отмечается день, посвященный совершению активных и добрых поступков, а также проявлению заботы о своем доме.

Выполнять обеты — завершать начатые важные дела, давать зароки на исполнение желания.

— завершать начатые важные дела, давать зароки на исполнение желания. Рукодельничать и прясть — ткать пелену для иконы или заниматься другими полезными домашними работами.

— ткать пелену для иконы или заниматься другими полезными домашними работами. Заниматься уборкой и порядком в доме — мыть полы, вытирать пыль, расставлять вещи, раздавать ненужное нуждающимся.

— мыть полы, вытирать пыль, расставлять вещи, раздавать ненужное нуждающимся. Молиться в церкви — просить святую Параскеву о здоровье, семейном благополучии и защите.

— просить святую Параскеву о здоровье, семейном благополучии и защите. Завершать важные проекты и дела — день благоприятен для окончания начатого, но не подходит для новых начинаний.

Стоит помогать больным и нуждающимся — давать еду, участвовать в благотворительных делах, лечить болезни народными средствами

В этот день также полезно сосредоточиться на духовном и внутреннем очищении: молчание, медитация, молитва и добрые мысли усиливают энергию святого дня.

Чего нельзя делать 9 ноября

Не выполнять обещания или обеты — это считалось опасным и могло привести к несчастьям.

— это считалось опасным и могло привести к несчастьям. Переедать и злоупотреблять алкоголем — Параскева поощряла умеренность и аскетизм.

— Параскева поощряла умеренность и аскетизм. Принимать цветы в виде подарка творческим людям (акторам, певцам) — считалось, что слава угаснет.

творческим людям (акторам, певцам) — считалось, что слава угаснет. Начинать новые дела или проекты — день предназначен для завершения старых дел.

— день предназначен для завершения старых дел. Рисковать здоровьем, особенно глазами — следует быть осторожным с нагрузками и зрительными усилиями.

— следует быть осторожным с нагрузками и зрительными усилиями. Давать деньги в долг — высокая вероятность, что их не вернут.