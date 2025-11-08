Логотип РИА URA.RU
В Кургане без воды временно остались техникум, спортивная база и заправка

08 ноября 2025 в 09:13
Воду отключили на проспекте Машиностроителей в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за аварии на водопроводе на проспекте Машиностроителей в Кургане временно не будет воды в здании техникума, а также на спортивной базе и заправке «Роснефть». Об этом сообщили представители «Водного союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на проспекте Машиностроителей,17 без ХВС: пр. Машиностроителей,13а, 14 корпус 2 (техникум), 14к2а, 14к2б, 14стр.9, 17, 17к1 (спорт база), 17к4, 17к5, 22а (Роснефть), 26, 26г, 26к4, 28, 28стр.1, 28к1, 28к3, 30, 30а, 32», — написано в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Уточняется, что коммунальщики устраняют аварию. 

Ранее в Кургане ограничения подачи холодной воды затрагивали различные районы города. Без воды оставались социальные объекты, жилые дома и предприятия на улицах Бурова-Петрова, Дзержинского, Машиностроителей, Некрасова и других.

