Под Курганом хозяин пытался потушить свой строящийся дом и оказался в больнице Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

С жителем Курганской области произошло несчастье в первую же ночь, которую он провел в своем новом доме, который строил своими силами. Его недостроенный дом сгорел, а сам хозяин оказался на больничной койке. О случившемся сообщает МЧС.

«В селе Большое Чаусово Кетовского округа загорелся строящийся дом из-за аварийного режима работы электросети. Хозяин впервые остался ночевать в недостроенном жилье — проснулся от едкого дыма. Попытки самостоятельно справиться с возгоранием на потолке оказались тщетными, и мужчина эвакуировался. Он госпитализирован с ожогами», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Пламя полыхало на 150 квадратах. С огнем боролись 12 пожарных с помощью трех единиц техники. В спасательном ведомстве, напомнили о том, как важно следить за состоянием проводки, пользоваться исправными электроприборами и не оставлять их включенными без присмотра.

Продолжение после рекламы