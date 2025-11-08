Самые дорогие монеты, купюры и марки Кургана: что продают коллекционеры и что ценят профессионалы

В Кургане продают уникальные памятные купюры и пачки марок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллекционирование — увлекательное и многогранное хобби, которое привлекает немало жителей Кургана. На сайте популярных объявлений выставлены редкие монеты, банкноты и почтовые марки, с ценами за миллионы рублей. При этом в сообществе нумизматов отмечают, что особенность курганского коллекционирования — это скромность увлеченных, многие предпочитают общаться в закрытых клубах и не афишируют свои трофеи. Эксперт-нумизмат из Кургана с 50-летним стажем в коллекционировании не захотел раскрывать свое имя, но эклюзивно рассказал корреспонденту URA.RU об особенностях курганских хранителей сокровищ.

Реальная цена курганских сокровищ

Эксперт-коллекционер отметил, что средняя цена одной монеты в Кургане 10-15 тысяч рублей. Настоящие же ценности на рынке коллекционных предметов — это уникальные монеты, как, например, монета номиналом 1 копейка. Продают такие раритеты только на специализированных аукционах. «Недавно такой экземпляр 1726 года выпуска выставили на аукционе. Монета из первой чеканки Екатеринбургского монетного двора была продана за 650 тысяч рублей», — рассказал нумизмат.

Что сейчас есть в продаже в Кургане

На сайтах объявлений в Кургане появляются коллекционные предметы с высокими ценниками. Например, ранее была выставлена коллекция монет на сумму около 100 миллионов рублей. Среди лота — более полусотни 10-рублевых монет, в том числе с изображением смещенного орла и памятные монеты чемпионата мира по футболу в России. Также продаются различные редкие странные монеты, например из Китая за полтора миллиона рублей и банкноты, которые по мнению продавцов имеют большую ценность.

Олимпийская купюра и пачки марок за сотни тысяч рублей

Особое внимание привлекает предложение о продаже Олимпийской купюры номиналом 100 рублей за 950 тысяч рублей. Год выпуска купюры — 2018, на ней изображен юный футболист и мяч, а продавец считает серию и номер купюры очень красивыми. Также на продажу выставлены две с половиной пачки почтовых марок Гознака 1989 года общей стоимостью 750 тысяч рублей. Несмотря на высокие цены, такие суммы вызывают сомнения, особенно у профессиональных нумизматов.

Монетка за 86 миллионов рублей

Профессионалы замечают, что сомнительные предложения большого ценника на популярных сайтах объявлений имеют мало общего с реальной стоимостью. А вот на виртуальном специализированном аукционе можно найти настоящее золото. Например, недавно с подобного аукциона был продан золотой червонец Петра первого. Лот ушел к новому обладателю за 86 миллионов рублей.

Коллекционерские клубы и общение в Кургане

В Кургане действует несколько клубов по интересам для коллекционеров, которые предпочитают собираться в музеях города и обмениваться опытом. Там люди рассказывают о своих редких находках, общаются и делятся знаниями. Однако, настоящие раритеты редко выставляют на всеобщее обозрение — они хранятся в банковских ячейках или частных коллекциях. Для любителей эксклюзивности важна не только цена, но и историческая ценность предмета, что делает процесс поиска и приобретения еще более захватывающим.