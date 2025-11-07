Новый глава Катайска и индексация прожиточного минимума: главное в Кургане за 7 ноября

В Курганской области пересчитан прожиточный минимум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области власти проиндексировали размер прожиточного минимума. В 2026 году показатель вырастет на 1 134 рубля и достигнет 17 803 рублей. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга постановлений правительства региона.

В областном центре разместили новогоднюю госзакупку на праздничное оформление площади. В Катайском округе депутаты избрали нового главу, а в Макушино ожидаают проверок силовиков после отставки экс-мэра Василия Пигачева — к последнему возникли вопросы у контрольно-счетной палаты. Об этих и других событиях пятницы, 7 ноября 2025 года — в ежедневном дайджесте URA.RU.

Новое звание курганского спортсмена

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев удостоен звания «Мастер спорта России международного класса». Это присвоение закреплено приказом Министерства спорта РФ № 244 нг от 24 октября 2025 года. Данил Лаврентьев — воспитанник СШОР №1.

Новый глава Катайского округа

На заседании думы Катайского округа большинством голосов избран новый глава — Вадим Анатольевич Лебедев. Решение принято после публичной защиты программ двух кандидатов.

В Кургане готовятся к Новому году

На центральной площади им. В.И. Ленина ведутся работы по подготовке праздника Новый год: установят большую елку с динамической световой макушкой и сотнями декораций, а также зальют каток стоимостью более 15 млн рублей. Особенностью станет светодиодный шатер из 17 ледяных столпов и 200 светящихся лучей.

Шадринскому мэру повысят зарплату

Городская дума готовится рассмотреть проект о повышении зарплаты главы Шадринска Антона Мокана, с предполагаемой прибавкой более 115 тысяч рублей. Окончательная сумма пока не озвучена.

Курганские власти подняли прожиточный минимум

Правительство Курганской области утвердило прожиточный минимум на 2026 год — 17 803 рубля на душу населения, что на 1 134 рубля больше, чем в 2025 году. Для трудоспособных — 19 405 рублей, пенсионеров — 15 311 рублей, детей — 17 269 рублей.

