Бойцу из Курганской области по указу Путина посмертно присвоен орден Мужества

Орден Мужества посмертно вручен бойцу из Курганской области

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил орден Мужества Евгению Андрееву, жителю Курганской области, погибшему при выполнении служебного долга. Награда была вручена семье героя. Об этом сообщил глава Целинного округа Петр Скоробогатов.

«Нашему земляку Евгению Андрееву Указом президента России Владимира Путина посмертно присвоена государственная награда — орден Мужества. Очень тяжело вручать такие награды посмертно, но еще сложнее близким переживать боль утраты», — написал глава Целинного округа Петр Скоробогатов в своем telegram-канале.

По словам матери бойца Надежды Андреевой, сейчас ее согревает любовь и забота детей и внуков. Награда станет доброй памятью детям об отце-герое.

