Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пропавшую курганскую девочку-подростка нашли в соседнем регионе

08 ноября 2025 в 10:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следователи нашли пропавшего в Курганской области подростка

Следователи нашли пропавшего в Курганской области подростка

Фото: Илья Московец © URA.RU

Девочку-подростка, которая пропала в селе Половинное Курганской области нашли в соседнем регионе. Об этом рассказали представители СУ СК по Курганской области.

«В рамках предварительного следствия место нахождения несовершеннолетней установлено в соседнем регионе. Подросток к настоящему времени допрошена следователем Кетовского межрайонного следственного отдела. Противоправных действий в отношении нее совершено не было», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным источника URA.RU пропавшую обнаружили в Тюмени.

Ранее в Курганской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней Сидоровой Алины Александровны. Девочка пропала в октябре, покинув место проживания в селе Половинное.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал