Пропавшую курганскую девочку-подростка нашли в соседнем регионе
Следователи нашли пропавшего в Курганской области подростка
Фото: Илья Московец © URA.RU
Девочку-подростка, которая пропала в селе Половинное Курганской области нашли в соседнем регионе. Об этом рассказали представители СУ СК по Курганской области.
«В рамках предварительного следствия место нахождения несовершеннолетней установлено в соседнем регионе. Подросток к настоящему времени допрошена следователем Кетовского межрайонного следственного отдела. Противоправных действий в отношении нее совершено не было», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным источника URA.RU пропавшую обнаружили в Тюмени.
Ранее в Курганской области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней Сидоровой Алины Александровны. Девочка пропала в октябре, покинув место проживания в селе Половинное.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Пророк(Юродивый)08 ноября 2025 11:00Аура живая была, но что-то в ней изменилось.