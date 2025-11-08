Пропавшую курганскую девочку-подростка нашли в соседнем регионе

Следователи нашли пропавшего в Курганской области подростка Фото: Илья Московец © URA.RU

Девочку-подростка, которая пропала в селе Половинное Курганской области нашли в соседнем регионе. Об этом рассказали представители СУ СК по Курганской области.

«В рамках предварительного следствия место нахождения несовершеннолетней установлено в соседнем регионе. Подросток к настоящему времени допрошена следователем Кетовского межрайонного следственного отдела. Противоправных действий в отношении нее совершено не было», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным источника URA.RU пропавшую обнаружили в Тюмени.