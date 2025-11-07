Госавтоинспекция предупредила курганцев о сложной обстановке на дорогах

В Курганской области непогода может отразиться на дорожной обстановке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госавтоинспекция Курганской области предупредила водителей и пешеходов об осложнении дорожной обстановки в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе ожидаются перепады температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра, сообщает ведомство.

«Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе прогнозируются перепады температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра. В ночные и утренние часы из-за понижения температуры возможно образование гололеда. Все эти факторы могут привести к осложнению дорожной обстановки», — сообщает Госавтоинспекция.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от резких маневров и перестроений, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. Пешеходам также советуют обращать особое внимание на соблюдение норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

Продолжение после рекламы