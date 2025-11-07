Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Госавтоинспекция предупредила курганцев о сложной обстановке на дорогах

В Курганской области из-за непогоды осложнится дорожная обстановка
08 ноября 2025 в 02:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области непогода может отразиться на дорожной обстановке

В Курганской области непогода может отразиться на дорожной обстановке

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госавтоинспекция Курганской области предупредила водителей и пешеходов об осложнении дорожной обстановки в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе ожидаются перепады температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра, сообщает ведомство.

«Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе прогнозируются перепады температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра. В ночные и утренние часы из-за понижения температуры возможно образование гололеда. Все эти факторы могут привести к осложнению дорожной обстановки», — сообщает Госавтоинспекция.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от резких маневров и перестроений, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию. Пешеходам также советуют обращать особое внимание на соблюдение норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

Продолжение после рекламы

Ранее Госавтоинспекция Курганской области уже предупреждала автомобилистов об ухудшении погодных условий и рекомендовала отказаться от поездок на летней резине. Ведомство отмечало, что выпадение мокрого снега значительно повышает риск аварий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал