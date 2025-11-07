Стали известны имена лучших врачей в Курганской области
В Курганской области названы имена лучших врачей различных направлений по итогам 2025 года. Об этом сообщает сервис отзывов о медработниках «Продокторов».
«Среди акушеров лучшим стал Дмитрий Петухов, который работает в Курганском областном перинатальном центре. Второе место — у Евгения Грекова из Курганской больницы №2. Третье — у Андрея Бажутина из шадринской поликлиники ЦРБ», — сообщается на сайте «Продокторов», где подвели итоги всероссийской премии в каждом регионе.
Среди курганских врачей-УЗИ лучшей стала Анастасия Вождаева, лучшим гастроэнтерологом признана Людмила Шастова, гинекологом — Евгения Нестерова. У дерматологов первое место за Светланой Закировой, кардиологов — за Олесей Немковой. Лучшим лор-врачом стала Яна Мирошкина, неврологом — Лариса Музычко, нейрохирургом — Олег Куликов. Среди онкологов победа досталась Сергею Федотову, ортопедов — Анатолию Судницыну, офтальмологов — Наталье Уелиной. Лучшим педиатром стала Елена Ломова, пульмонологом — Юлия Черепанова, стоматологом — Юлия Гордиевских, стоматологом-хирургом — Данил Мамонтов. Среди терапевтов лидером выбран Олег Ивченко, травматологов — Павел Матушкин, урологов — Руслан Хайруллин, хирургов — Ольга Васильева, эндокринологов — Максим Маркин.
Премия «Продокторов» награждает лучших врачей и лучшие клиники по отзывам пациентов. Лидеры уже определились в каждом регионе, а 22 ноября будут выбраны номинанты на звание лучших врачей страны.
В Курганской области ранее была отмечена самая низкая в России обеспеченность врачами скорой медицинской помощи (0,09 на 10 тысяч человек). Это приводит к задержкам выезда бригад, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования проекта «Если быть точным».
