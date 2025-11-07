Крупный пожар произошел в дачном поселке «курганской Рублевки»

Пожар в СНТ под Курганом: сгорели дачные дома и автомобиль (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В СНТ «Калинка» Кетовского округа, известном как «курганская Рублевка», произошел крупный пожар. Огнем были охвачены надворные постройки, дачные дома и легковой автомобиль на четырех участках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

«В СНТ „Калинка“ Кетовского округа на четырех участках загорелись надворные постройки, дачные дома, легковой автомобиль. Пламя на 134 квадратах ликвидировал 21 специалист и шесть единиц техники. Предварительная причина: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.



