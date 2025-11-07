Мэр Кургана Науменко рассказал, как пройдет празднование Нового года в Кургане
В Кургане к Новому году подготовят насыщенную программу для детей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане к Новому году планируется открыть катки, организовать новогодние представления для детей и обустроить новогодний городок. О подготовке к празднованию сообщил мэр Антон Науменко.
«Чтобы праздник принес положительные эмоции, нужно многое предусмотреть. Это и украшение города, и катки, и работа праздничных площадок, и новогодние представления для детей. Постараемся сделать праздник для них запоминающимся: с елками, новогодними представлениями и новогодним городком», — написал Науменко в своем telegram-канале.
В планах также — проведение ярмарок и праздничной торговли, а также конкурса «Метелица» по новогоднему украшению дворов. По словам Науменко, уже начата ревизия светового оборудования и гирлянд. Власти продумывают концепцию праздничного украшения города.
Подготовка Кургана к Новому году ведется в рамках продолжающейся работы по благоустройству городских пространств. Ранее мэр Антон Науменко проверил состояние набережной, ЦПКиО, Голубых озер и других общественных территорий и дал ряд поручений по их улучшению.
