Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Мэр Кургана Науменко рассказал, как пройдет празднование Нового года в Кургане

Науменко: в Кургане к Новому году организуют елки, катки и представления
08 ноября 2025 в 01:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане к Новому году подготовят насыщенную программу для детей

В Кургане к Новому году подготовят насыщенную программу для детей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане к Новому году планируется открыть катки, организовать новогодние представления для детей и обустроить новогодний городок. О подготовке к празднованию сообщил мэр Антон Науменко.

«Чтобы праздник принес положительные эмоции, нужно многое предусмотреть. Это и украшение города, и катки, и работа праздничных площадок, и новогодние представления для детей. Постараемся сделать праздник для них запоминающимся: с елками, новогодними представлениями и новогодним городком», — написал Науменко в своем telegram-канале.

В планах также — проведение ярмарок и праздничной торговли, а также конкурса «Метелица» по новогоднему украшению дворов. По словам Науменко, уже начата ревизия светового оборудования и гирлянд. Власти продумывают концепцию праздничного украшения города.

Продолжение после рекламы



Подготовка Кургана к Новому году ведется в рамках продолжающейся работы по благоустройству городских пространств. Ранее мэр Антон Науменко проверил состояние набережной, ЦПКиО, Голубых озер и других общественных территорий и дал ряд поручений по их улучшению.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал