Мэр Кургана Науменко рассказал, как пройдет празднование Нового года в Кургане

В Кургане к Новому году подготовят насыщенную программу для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане к Новому году планируется открыть катки, организовать новогодние представления для детей и обустроить новогодний городок. О подготовке к празднованию сообщил мэр Антон Науменко.

«Чтобы праздник принес положительные эмоции, нужно многое предусмотреть. Это и украшение города, и катки, и работа праздничных площадок, и новогодние представления для детей. Постараемся сделать праздник для них запоминающимся: с елками, новогодними представлениями и новогодним городком», — написал Науменко в своем telegram-канале.

В планах также — проведение ярмарок и праздничной торговли, а также конкурса «Метелица» по новогоднему украшению дворов. По словам Науменко, уже начата ревизия светового оборудования и гирлянд. Власти продумывают концепцию праздничного украшения города.

Продолжение после рекламы







