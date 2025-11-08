Один из первых памятников Ленину в стране открыли в Курганской области

В Петухово создали один из первых памятников Ленину Фото: Размик Закарян © URA.RU

Один из первых в стране памятников Владимиру Ленину открыли в Курганской области на привокзальной площади села Юдино — ныне городе Петухово. Это произошло ровно 101 год назад. Решение об установке памятника было принято вскоре после смерти Ленина. Об этом сообщает краевед Алексей Дедов.

«Установить памятник Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) в селе Юдино решили после его смерти. Соответствующее решение приняло бюро Петуховского райкома ВКП(б) 30 августа 1924 года. Изготовить памятник поручили коммунистам чугунолитейного механического завода. Формовщики литейного цеха Афанасий Григорьевич Деревяшкин и Иван Васильевич Мохначев при участии опытного формовщика Майорова изготовили модель. Бюст отлили, все получилось на редкость удачно. В день седьмой годовщины Октябрьской революции у братской могилы около вокзала станции Петухово памятник Ленину открыли», — написал в соцсети «ВКонтакте» в группе «Южное Зауралье: даты и события» Алексей Дедов со ссылкой на сведения петуховской районной газеты «Заря».

В конце 1990-х оригинальный бюст Ленина был украден, разбит и сдан в металлолом. На его место установили другой бюст, подходящий по размерам. Чугунные доски с надписями сохранились до наших дней.

