Общество

Здоровье

Три новые врачебные амбулатории построят рядом с Курганом

08 ноября 2025 в 11:13
Амбулатории откроют в Кургане и в области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ближайшие годы три новые врачебные амбулатории появятся в Кургане и в селе Лесниково Кетовского округа. Об этом рассказала замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова.

«В 2027 — 2028 годах в селе Лесниково Кетовского округа и в районах города Кургана Тополя и Увал планируют построить новые врачебные амбулатории. По предварительным расчетам, затраты на эти цели составят более 50 млн рублей», — передает telegram-канал «Курганская область официально» слова Кириловой.

Ранее в деревне Грачево Кетовского округа в Курганской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Свыше двухсот сельчан смогут теперь получать медпомощь по месту жительства.

