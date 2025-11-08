Три новые врачебные амбулатории построят рядом с Курганом
Амбулатории откроют в Кургане и в области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ближайшие годы три новые врачебные амбулатории появятся в Кургане и в селе Лесниково Кетовского округа. Об этом рассказала замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова.
«В 2027 — 2028 годах в селе Лесниково Кетовского округа и в районах города Кургана Тополя и Увал планируют построить новые врачебные амбулатории. По предварительным расчетам, затраты на эти цели составят более 50 млн рублей», — передает telegram-канал «Курганская область официально» слова Кириловой.
Ранее в деревне Грачево Кетовского округа в Курганской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Свыше двухсот сельчан смогут теперь получать медпомощь по месту жительства.
