Задержки и отмены рейсов в России 8 ноября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 8 ноября 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На сегодняшний день ситуация с авиаперевозками в России характеризуется нестабильностью. Согласно информации на 7 ноября, на внутренних и международных направлениях продолжаются изменения в расписании полетов — рейсы переносят и корректируют. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и заранее отслеживать любые изменения в графике полетов. Подробнее — в материале URA.RU.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 09:40 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты в Грозный и Уфу до Анадыря, Сочи, Грозного и Пхукета. Задержка при посадке ожидается у рейса из Бухары.

В Домодедово задержан рейсы Термез. Отменен вылет в Ош. Прилетят с опозданием 16 рейсов. Среди направлений — Ташкент, Улан-Удэ, Чита, Иркутск, Благовещенск, Карши. Отменен вылет из Ош.

Во Внуково задержано 10 вылетов Анталью, Ульяновск, Саратов, Минеральные воды. Отменен вылеты в Екатеринбург и Якутск. С опозданием прилетит 11 самолетов из Красноярска, Сургута, Махачкалы, Иркутска, Мирного, Еревана, Антальи, Краснодара.

Санкт-Петербург

Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 2 рейса в Ухту и Иркутск. С опозданием прилетит 3 самолета из Антальи, Советского, Новосибирка, Ташкента и Саньи.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержан 14 рейсов. Среди нправлений: Екатеринбург, Самара, Советск, Ноьбрьск, Надым, Ереван Отменены вылеты в Нижний Новогород и Якутск. На прилет задержан 16 рейсов из Ярославля, Екатеринбурга, Томска, Стамбула, Самары.

Екатеринбург