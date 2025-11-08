Логотип РИА URA.RU
Общество

В Telegram произошел массовый сбой. Скрин

В Telegram не загружаются медиафайлы
08 ноября 2025 в 12:00
За последний час поступило более 300 жалоб от пользователей на работу мессенджера

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В мессенджере Telegram фиксируются массовые сбои. Пользователи отмечают, что у них не загружаются фото и видео. Об этом следует из данных сервиса мониторинга сбоев DownDetector, который фиксирует всплекс жалоб у россиян.

«Не работают медиафайлы», — написал пользователь на портале DownDetector. Люди также отмечают, что мессенджер отказывается корректно работать.

На момент публикации, за последний час зафиксировано свыше 300 жалоб на сбои в работе Telegram. Сложности с загрузкой медифайлов испытывают жители Магаданской, Новосибирской и Тамбовской областей, а также Приморского края и Карачево-Черкесской Республики.

Сервис фиксирует всплекс жалоб на то, что в мессенджере не грузит медиа

Фото: скриншот URA.RU

Комментарии (1)
  • Олег
    08 ноября 2025 12:07
    Если их блокируют, то не понятно, почему интернет-сайты телеграм и ватсап до сих пор работают? Судя по всему, проблема в устаревании инфраструктуры иностранных мессенджеров.
