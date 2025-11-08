ВС РФ взяли под полный контроль улицу на западе Купянска

ВС РФ продолжают зачистку нескольких улиц города от сил ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия полностью освободила улицу Леси Украинки в Купянске, зачистив последние четыре дома от сил ВСУ. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

«Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем», — сказал военнослужащий. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале.

По словам российского бойца, продолжаются боевые действия по освобождению улиц Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская от подразделений ВСУ. В результате столкновений ликвидировано десять бойцов противника, которые пытались удержать свои последние позиции. Кроме того, было успешно осуществлено огневое воздействие на силы ВСУ, которые укрывались в лесу на южной окраине города.

