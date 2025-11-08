Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Росавиация ограничила полеты в аэропорты Вологды и Череповца

08 ноября 2025 в 11:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

8 ноября 2025 года в аэропортах Вологды и Череповца введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. 

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает ведомство.  Ограничения носят временный характер, о сроках их действия подробной информации не предоставлено. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал