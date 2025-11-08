Росавиация ограничила полеты в аэропорты Вологды и Череповца
08 ноября 2025 в 11:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
8 ноября 2025 года в аэропортах Вологды и Череповца введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает ведомство. Ограничения носят временный характер, о сроках их действия подробной информации не предоставлено.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал