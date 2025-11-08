В Ленинградской области объявлена опасность из-за БПЛА
08 ноября 2025 в 11:37
В воздушном пространстве юго-восточной части Ленинградской области объявлена опасность из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Возможно понижение скорости мобильного интернета. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
