ВСУ попытались атаковать Москву

08 ноября 2025 в 11:24
Фото: © URA.RU

Утром 8 ноября средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны. Беспилотники были ликвидированы в период с 7:00 до 9:00. Один БПЛА был сбит над Московским регионом, еще два — над Калужской и Смоленской областями.

«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информирует Минобороны России. Ранее сообщалось, что за минувшую ночь было уничтожено 79 украинских дронов над регионами России. 

