ВСУ попытались атаковать Москву

Утром 8 ноября средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны. Беспилотники были ликвидированы в период с 7:00 до 9:00. Один БПЛА был сбит над Московским регионом, еще два — над Калужской и Смоленской областями.