ВСУ попытались атаковать Москву
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Утром 8 ноября средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны. Беспилотники были ликвидированы в период с 7:00 до 9:00. Один БПЛА был сбит над Московским регионом, еще два — над Калужской и Смоленской областями.
«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информирует Минобороны России. Ранее сообщалось, что за минувшую ночь было уничтожено 79 украинских дронов над регионами России.
