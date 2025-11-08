Логотип РИА URA.RU
В Оренбурге ввели режим план «Ковер» из-за атаки БПЛА

08 ноября 2025 в 10:25
Фото: © URA.RU

В регионе сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». В настоящее время аэропорт Оренбурга приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем telegram-канале.

Как отметила Росавиация, ограничения связаны с необходимостью безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов» — сообщили в ведомстве.

