В Оренбурге ввели режим план «Ковер» из-за атаки БПЛА
08 ноября 2025 в 10:25
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В регионе сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». В настоящее время аэропорт Оренбурга приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем telegram-канале.
Как отметила Росавиация, ограничения связаны с необходимостью безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов» — сообщили в ведомстве.
