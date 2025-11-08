Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Саратове есть раненые после атаки БПЛА

08 ноября 2025 в 11:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Саратове от ударов БПЛА пострадали люди, также ущерб нанесен инфраструктуре

В Саратове от ударов БПЛА пострадали люди, также ущерб нанесен инфраструктуре

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Саратове два мирных жителя получили травмы после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал губернатор Саратовской области в своем telegram-канале.

Также Бусаргин отметил, что в ходе ударов БПЛА поврежден многоквартирный дом. В ряде квартир выбиты окна. Кроме того, зафиксированы повреждения автомобилей.

Продолжение после рекламы

Глава региона добавил, что администрация района совместно со специалистами уже приступила к осмотру территории для оценки нанесенного ущерба и разработки плана по замене поврежденных элементов. Финансирование восстановительных работ будет осуществлено за счет средств регионального бюджета. Владельцам транспортных средств, пострадавших в результате инцидента, после проведения независимой оценки также будет предоставлена материальная помощь.

Прошедшей ночью, 8 ноября, дроны ВСУ ударили по нескольким российским территориям. В нескольких районах Волгоградской области жители остались без электричества из-за повреждения Балашовской ЛЭП. Также БПЛА атаковали территорию Ростовской области. Всего средствами ПВО этой ночью было уничтожено 79 украинских беспилотников.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал