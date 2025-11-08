В Саратове есть раненые после атаки БПЛА
В Саратове от ударов БПЛА пострадали люди, также ущерб нанесен инфраструктуре
В Саратове два мирных жителя получили травмы после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал губернатор Саратовской области в своем telegram-канале.
Также Бусаргин отметил, что в ходе ударов БПЛА поврежден многоквартирный дом. В ряде квартир выбиты окна. Кроме того, зафиксированы повреждения автомобилей.
Глава региона добавил, что администрация района совместно со специалистами уже приступила к осмотру территории для оценки нанесенного ущерба и разработки плана по замене поврежденных элементов. Финансирование восстановительных работ будет осуществлено за счет средств регионального бюджета. Владельцам транспортных средств, пострадавших в результате инцидента, после проведения независимой оценки также будет предоставлена материальная помощь.
Прошедшей ночью, 8 ноября, дроны ВСУ ударили по нескольким российским территориям. В нескольких районах Волгоградской области жители остались без электричества из-за повреждения Балашовской ЛЭП. Также БПЛА атаковали территорию Ростовской области. Всего средствами ПВО этой ночью было уничтожено 79 украинских беспилотников.
