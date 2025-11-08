В США заявили о критическом переломном моменте на СВО

Американские журналисты сообщают, что ВС РФ вскоре могут полностью освободить город от сил ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ситуация в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обостряется. Битва за этот город достигла критической стадии, поскольку силы ВС РФ и ВСУ там настолько переплетены, что порой «соперничают за контроль над одним и тем же жилым домом». Об этом пишет Associated Press (AP), ссылаясь на данные аналитиков и военнослужащих.

«Приближается критический момент для будущего ДНР. Битва за город Покровск (Красноармейск) достигает ключевой стадии, когда российские и украинские силы настолько переплетены, что в некоторых случаях они соперничают за контроль над одним и тем же жилым домом», — сказано в материале AP.

Издание со ссылкой на экспертов также пишет, что в прошлом месяце российские войска проникли в Красноармейск, воспользовавшись уязвимостями в оборонительных позициях украинских сил. В материале указывается, что в ближайшие недели или месяцы ВС РФ могут начать полностью контролировать город. Командование ВСУ, по данным AP, также прогнозирует ухудшение ситуации.

