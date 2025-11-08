Удар по мирным жителям и энергосистеме: карта атак БПЛА 8 ноября

Больше всего беспилотников уничтожено в небе над Ростовской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прошедшей ночью, 8 ноября, украинские беспилотники атаковали несколько российских территорий. Средства ПВО уничтожили 79 дронов. Удары пришлись по жилым домам в Саратове. По предварительным данным, пострадал местный житель, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Также ПВО отразили атаку дронов ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В нескольких районах региона жители остались без света. Также БПЛА атаковали территорию Ростовской области. В нескольких российских регионах введен режим беспилотной опасности.

Кроме того, на данный момент, по данным Росавиации, не работают четыре аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 8 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Сколько дронов ВСУ сбито за прошедшую ночь

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 79 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Больше всего беспилотников уничтожено в небе над Ростовской областью — 36. Десять ликвидировано в Брянской области. В Курской сбито девять дронов ВСУ, в Волгоградской — восемь, в Белгородской и Крыму — по пять, в Саратовской — три, в Воронежской, Смоленской и Орловской областях ликвидировано по одному украинскому БПЛА. Об этом стало известно из официальной сводки Минобороны России.

Саратовская область: пострадал мирный житель

В Саратове зафиксированы повреждения жилых районов после сообщений об угрозе атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове [от атак дронов ВСУ]. Предварительно пострадал один человек», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Волгоградская область: удары по ЛЭП

Украинские дроны атаковали Балашовскую ЛЭП Фото: Илья Московец © URA.RU

Украинские дроны атаковали объекты энергетики в Волгоградской области. Из-за атаки без электричества остались жители ряда населенных пунктов в районе подстанции ЛЭП Балашовская. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в telegram-канале администрации области.

В жилых домах повреждений не зафиксировано. Проблемы с электричеством наблюдаются у жителей Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов. По информации Бочарова, в настоящее время ремонтные бригады ведут работы по устранению неполадок.

Курская область: пострадали жилые дома

Система ПВО сработала в Курске. В результате фрагменты уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. Об этом проинформировал глава региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Ростовская область: БПЛА атаковали шесть районов региона

В Ростовской области средства ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах региона. БПЛА были сбиты в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Никто из людей не пострадал. В данный момент ведется подсчет причиненного ущерба, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

В каких регионах РФ введены ограничения из-за атак дронов

На территории Липецкой области действует желтый уровень «воздушной опасности». Опасность беспилотников введена в Херсонской, Воронежской, Пензенской и Оренбургской областях. Об этом сообщили официальные власти в соцсетях.

Где не работают аэропорты