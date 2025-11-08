В Тульской области в многоквартирном доме взорвался газ Фото: Telegram-канал «Подъем»

В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате происшествия произошло частичное обрушение торцевой части здания. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

Вследствие взрыва бытового газа, произошедшего в доме в Куркино, была частично разрушена торцевая стена первого подъезда, а также кровля и межэтажные перекрытия со второго по третий этажи. На месте работают 24 человека, 10 единиц техники от МЧС России и глава администрации Геннадий Калина.

Для координации на место происшествия по поручению Миляева направлен заместитель председателя регионального правительства Игорь Казенный. Также на место направляются дополнительные силы. Аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России приведена в готовность к немедленной отправке.

Количество пострадавших

Количество пострадавших уточняется Фото: telegram-канал Дмитрия Миляева

Для временного размещения жителей дома организован пункт на базе школы № 1 в поселке. К месту происшествия было оперативно направлено семь бригад скорой медицинской помощи, первая из которых прибыла в течение 12 минут.

Двое пострадавших, получившие травмы средней степени тяжести, были госпитализированы в Ефремовскую больницу. Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

По данным telegram-канала Shot, несколько человек числятся пропавшими без вести. Также решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших в Тулу с помощью санитарной авиации.

Уголовное дело

Следственным комитетом России по Тульской области возбуждено уголовное дело в связи с обрушением многоквартирного дома. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, деятельность которых лично координирует руководитель управления Владимир Усов.

Правила поведения при утечке или взрыве газа

Взрыв в Куркино далеко не первый подобный случай. В связи с этим стоит помнить правила безопасности. В случае угрозы, связанной с утечкой бытового газа, строго придерживайтесь следующих правил:

Немедленно покиньте помещение, почувствовав запах газа. Запрещается пользоваться открытым огнем, электрическими выключателями, электроникой и любыми другими устройствами, способными вызвать искру. Для эвакуации используйте только лестницы. Лифтами пользоваться категорически запрещено. Обеспечьте вентиляцию: приоткройте окна и двери на выходе, чтобы снизить концентрацию газа. Не предпринимайте самостоятельных действий по устранению утечки. Не трогайте газовый кран, если вы не уверены в безопасности своих действий. Сообщите о происшествии в аварийную газовую службу, МЧС или по номеру экстренной помощи (112). Дождитесь специалистов на безопасном расстоянии от здания.

Главный приоритет — безопасность. Все действия должны быть быстрыми, но спокойными и организованными, чтобы не допустить возгорания или взрыва. Однако если взрыв все-таки произошел, необходимо соблюдать следующие правида:

Сохраняйте спокойствие и оцените обстановку. При необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости. Передвигайтесь осторожно, избегая контакта с поврежденными конструкциями и оголенными проводами. Запрещается пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками) из-за риска взрыва скопившихся газов. При задымлении используйте влажный платок или ткань для защиты органов дыхания. Четко следуйте всем указаниям спасателей и должностных лиц.

