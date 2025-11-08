Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пскова
08 ноября 2025 в 11:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы прежде всего для безопасных полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
