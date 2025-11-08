Рекордный удар «Кинжалами» и ликвидация «черного пиарщика» ВСУ: карта СВО на 8 ноября

ВС РФ продолжают продвигаться в Красноармейске и Мирнограде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные нанесли, предположительно, самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине. При атаке использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщает telegram-канал «Военная хроника».

На фоне этих событий идет освобождение Красноармейска (украинское название Покровск). Две штурмовые группировки российских войск продвигаются с разных направлений, двигаясь навстречу друг другу. Одна из них наступает со стороны Красноармейска, который уже освобожден более чем на 90%, а другая — со стороны Мирнограда (украинское название Димитров). Сообщается, что их разделяют всего лишь несколько километров.

В то же время российские войска окружили бойцов ВСУ в Димитрове, а также вышли к восточным окраинам Красного Лимана. Кроме того, стало известно, что сержанта 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Антона Бондаренко убили в Харьковской области. Он прославился как «черный пиарщик», который создавал негативный образ России в Европе. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Рекордный запуск «Кинжалов» по целям на Украине

По военным объектам на территории Украины, вероятно, был нанесен наиболее значительный с момента начала СВО удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщил telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, ночью нанесен самый масштабный удар „Кинжалами“ по военным объектам на Украине с начала СВО. Под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира», — сказано в сообщении.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Военное дело», с истребителей МиГ-31К был осуществлен запуск как минимум семи ракет «Кинжал». В сообщении также указывается на то, что в Киеве были зафиксированы взрывы.

ВС РФ продолжают освобождение Красноармейска

Две штурмовые группировки российских войск продвигаются с разных направлений навстречу друг другу, передает издание «Военное обозрение». Одна группировка наступает со стороны Покровска, который уже освобожден более чем на 90%, другая — со стороны Мирнограда.

Расстояние до соединения двух ударных групп на центральной оси Покровско-Мирноградской агломерации составляет примерно два километра. После того как соединение осуществится, окруженный гарнизон украинских солдат будет разделен на две части — северную и южную.

Кроме того, в Красноармейске подразделения штурмовой группы 2-й армии продолжают проводить операции по ликвидации сил ВСУ, передает Минобороны РФ. Противник удерживает позиции в восточной части Центрального района и в зоне западной промышленной территории. Одновременно идут мероприятия по зачистке населенных пунктов Гнатовка и Рог. Согласно данным военного ведомства, за прошедшие сутки удалось освободить 45 зданий.

Окружение ВСУ в Димитрове

Подразделения 2-й и 51-й армий ВС Российской Федерации завершили окружение украинской группировки в Димитрове. Информацию об этом опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

ВС РФ подошли к восточным окраинам Красного Лимана

Российская армия вплотную подошла к восточным окраинам Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Российские бойцы вплотную продвинулись к восточным окраинам Красного Лимана. В целом, оперативно-тактическая обстановка предполагает, что в ближайшее время начнутся непосредственные бои в городской черте Красного Лимана», — сказал Марочко в интервью ТАСС.

В течение последних нескольких суток российские военные смогли прорвать оборонительные позиции украинских сил восточнее Красного Лимана, а также вблизи населенных пунктов Дробышево и Ставков. В результате боевых действий были заняты новые стратегические рубежи и ликвидированы укрепрайоны противника.

Продолжение после рекламы

Убит «черный пиарщик» Нацгвардии Украины

В Липцах Харьковской области ликвидирован сержант 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Антон Бондаренко. Его также называли «черным пиарщиком» за то, что он пытался создавать негативный образ России в Европе. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Липцах ликвидирован сержант 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Антон Бондаренко, который занимался работой с волонтерскими организациями, организацией сборов и пиаром бригады», — сказал источник в беседе с РИА Новости. По словам собеседника, Бондаренко также общался с западными журналистами, чтобы в Европе формировалось негативное мнение о России.

Ситуация на других участках фронта

Сумское направление

На всем протяжении линии фронта группировка войск «Север» ведет ожесточенные позиционные бои. Российская армия задействует авиационные средства, беспилотники типа «Герань» и тяжелые реактивные системы залпового огня, сообщил telegram-канал «Два майора».

В районе Андреевки противник стремится усилить свои силы для организации контратак. Украинские войска сосредоточили значительное количество расчетов беспилотных летательных аппаратов и ствольной артиллерии. Попытка противника выдвинуть штурмовую группу в районе Андреевки была пресечена. На Теткинском и Глушковском участках фронта российские войска нанесли удары по скоплениям личного состава ВСУ в районе Искриковщины.

Харьковское направление

На левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесах к западу от Синельниково, продолжаются боевые действия с участием подразделений группировки войск «Север». По имеющейся информации, на участке фронта Меловое — Хатнее удалось российским военнослужащим добиться продвижения на расстояние в один километр.

Запорожское направление