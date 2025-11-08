Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Федеральный суд США вызвал для дачи показаний бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, а также нескольких экс-сотрудников ФБР. Это связано с расследованием Минюста Штатов, посвященным истокам дела о якобы «русском следе» в предвыборной кампании лидера США Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщают американские телеканалы.
«Большое жюри федерального суда вызвало в суд бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана и, среди прочих, бывших сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж в рамках расследования министерства юстиции относительно истоков расследования связей Трампа с Россией», — передает Fox News Digital. По данным издания, в ближайшие дни в рамках этого же дела может быть выдано до 30 судебных повесток другим лицам, причастным к событиям тех лет.
В июле 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «русском следе» в ходе выборов 2016 года. Трамп заявил, что ничего не знает об этом, кроме того, что прочитал накануне. Он добавил, что считает Бреннана и Коми очень бесчестными и продажными людьми.
Обвинения в адрес России о попытке вмешательства в президентские выборы США в 2016 году были выдвинуты американскими спецслужбами, которые утверждали, что Москва оказывала поддержку Дональду Трампу. Однако позднее, 18 апреля 2019 года, Министерство юстиции США опубликовало доклад, где констатировалось отсутствие доказательств сговора между Трампом и Россией. Обе стороны — и Трамп, и российское правительство — постоянно отвергали утверждения о каких-либо неправомерных контактах или попытках повлиять на исход голосования.
