Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе»

Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» в выборах в США

Федеральный суд США вызвал для дачи показаний бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, а также нескольких экс-сотрудников ФБР. Это связано с расследованием Минюста Штатов, посвященным истокам дела о якобы «русском следе» в предвыборной кампании лидера США Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщают американские телеканалы.

«Большое жюри федерального суда вызвало в суд бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана и, среди прочих, бывших сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизу Пейдж в рамках расследования министерства юстиции относительно истоков расследования связей Трампа с Россией», — передает Fox News Digital. По данным издания, в ближайшие дни в рамках этого же дела может быть выдано до 30 судебных повесток другим лицам, причастным к событиям тех лет.

В июле 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «русском следе» в ходе выборов 2016 года. Трамп заявил, что ничего не знает об этом, кроме того, что прочитал накануне. Он добавил, что считает Бреннана и Коми очень бесчестными и продажными людьми.

