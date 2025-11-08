СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Куркино Тульской области

На месте работают следователи и криминалисты, чтобы выяснить обстоятельства ЧП (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщили в региональном СК.

«По факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК России по Тульской области.

Для выяснения обстоятельств ЧП на месте в настоящее время находятся следователи и криминалисты. Точные причины происшествия пока неизвестны.

