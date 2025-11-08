К 207-летию Ивана Тургенева: проверь, как хорошо ты знаешь биографию и творчество писателя
Тест на знание творчества и биографии Ивана Тургенева
08 ноября 2025 в 12:00
Ивану Тургеневу 9 ноября 2025 года исполнилось бы 207 лет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Иван Тургенев — один из столпов русской классической литературы. Автор «Отцы и дети» и «Записки охотника» был тонким психологом, певцом природы и любви. Его герои, ищущие и страдающие, продолжают жить в сердцах читателей. Тест URA.RU проверит, насколько хорошо ты знаком с сюжетами его книг, прототипами героев и непростой судьбой самого писателя, жившего на стыке двух культур.
