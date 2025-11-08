В Кургане оштрафуют перевозчика, чей автобус проехал мимо остановки
Автобус промчался мимо остановочного комплекса в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Водитель автобуса проигнорировал остановку «Мемориал Красина» в Кургане. После жалобы горожан, перевозчику грозит штраф. Об этом говорится в ответе представителей мэрии.
«Перевозчику „Кургангортранс“, обслуживающему маршрут №29, согласно условиям заключенного контракта, выписан штраф. Проведена служебная проверка, факт пропуска остановки водителем автобуса подтвержден», — сообщается на сайте «Обратись». Уточняется, что среди водителей маршруток проведена профилактическая работа.
Ранее жительница Кургана пожаловалась, что водитель автобуса хамил пассажирам и очень быстро ехал. Горожанка просила провести с молодым человеком беседу. Перевозчик уже провел внеплановый инструктаж с экипажем в целях повышения качества обслуживания.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Татьяна08 ноября 2025 14:27Да, вот именно 29 маршрут тем и отличается. При мне проезжали остановки не раз. И водитель меня оскорблял, в транспортном управлении каждый раз обещали принять меры. Но результатов ноль. Может быть на этот раз подействует.