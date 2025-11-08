В Кургане оштрафуют перевозчика, чей автобус проехал мимо остановки

Водитель автобуса проигнорировал остановку «Мемориал Красина» в Кургане. После жалобы горожан, перевозчику грозит штраф. Об этом говорится в ответе представителей мэрии.

Ранее жительница Кургана пожаловалась, что водитель автобуса хамил пассажирам и очень быстро ехал. Горожанка просила провести с молодым человеком беседу. Перевозчик уже провел внеплановый инструктаж с экипажем в целях повышения качества обслуживания.