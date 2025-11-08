Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В Кургане оштрафуют перевозчика, чей автобус проехал мимо остановки

08 ноября 2025 в 14:05
Автобус промчался мимо остановочного комплекса в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель автобуса проигнорировал остановку «Мемориал Красина» в Кургане. После жалобы горожан, перевозчику грозит штраф. Об этом говорится в ответе представителей мэрии.

«Перевозчику „Кургангортранс“, обслуживающему маршрут №29, согласно условиям заключенного контракта, выписан штраф. Проведена служебная проверка, факт пропуска остановки водителем автобуса подтвержден», — сообщается на сайте «Обратись». Уточняется, что среди водителей маршруток проведена профилактическая работа.

Ранее жительница Кургана пожаловалась, что водитель автобуса хамил пассажирам и очень быстро ехал. Горожанка просила провести с молодым человеком беседу. Перевозчик уже провел внеплановый инструктаж с экипажем в целях повышения качества обслуживания.

Комментарии (1)
  • Татьяна
    08 ноября 2025 14:27
    Да, вот именно 29 маршрут тем и отличается. При мне проезжали остановки не раз. И водитель меня оскорблял, в транспортном управлении каждый раз обещали принять меры. Но результатов ноль. Может быть на этот раз подействует.
