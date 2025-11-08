Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

Производственный комплекс выставили на продажу в Кургане за 160 млн

08 ноября 2025 в 13:02
Производственные площади предлагают в Кургане

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Производственный комплекс, куда входят офисное здание, база техобслуживания авто и бытовой корпус продают в Кургане за 160 млн рублей. В помещениях уже работают арендаторы. Об этом говорится в объявлении.

«На улице Дзержинского продается производственная база вместе с земельным участком. Имеется парковка», — сообщается на сайте «Циан». На данный момент — это одна из крупнейших баз в городе на рынке недвижимости.

Ранее в Кургане на улице Омской выставили на продажу производственную базу с офисом и складом. За нее хотят получить 49 млн рублей.

