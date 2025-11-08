Производственный комплекс выставили на продажу в Кургане за 160 млн
Производственные площади предлагают в Кургане
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
Производственный комплекс, куда входят офисное здание, база техобслуживания авто и бытовой корпус продают в Кургане за 160 млн рублей. В помещениях уже работают арендаторы. Об этом говорится в объявлении.
«На улице Дзержинского продается производственная база вместе с земельным участком. Имеется парковка», — сообщается на сайте «Циан». На данный момент — это одна из крупнейших баз в городе на рынке недвижимости.
Ранее в Кургане на улице Омской выставили на продажу производственную базу с офисом и складом. За нее хотят получить 49 млн рублей.
